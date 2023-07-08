Агата Муцениеце в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы у бассейна: упругая грудь во всей красе

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на премиях и фестивалях. В свои 34 года актриса снимается в новых проектах, играет в кино. При этом она успевает воспитывать двоих детей, рожденных от Павла Прилучного. В последнее время артистка много путешествует. Она накануне завершила съемки и устроила себе выходной.
Примечательно, чт Агата собиралась улетать на фестиваль, но ее рейс отменили. Она сразу устроила у бассейна. Актриса в ярком мини-бикини похвасталась своей фигурой. Она обнажила упругие полушария груди. Артистка не стала прятать родинку на интимном месте. Муцениеце обрадовалась солнцу и позагорала.
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На это раз многие осыпали комплиментами маму двоих детей. В начале года она стала заниматься спортом и быстро привела себя в форму. «Ну просто бесподобно», «Фигурка такая точеная», «Приятно смотреть на такие формы», «До чего красивая», «Ох, не хватало фото в бикини», — стали писать подписчики.