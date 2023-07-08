Зепюр Брутян запечатлела, как Павел Прилучный нячнится с крохой-сыном: держит маленький кулачок

На этот раз Брутян решила поделиться трогательным видео. Она подловила Павла, который нянчился с малышом. Актриса держала ребенка на руках, а ее муж поместил на ладошку крохотный кулачок сына. Микаэль сжимал пальчики.

«С Днем семьи», – написала Зепюр.

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