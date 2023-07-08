Зепюр Брутян запечатлела, как Павел Прилучный нячнится с крохой-сыном: держит маленький кулачок

Зепюр Брутян благодаря сериалу «В клетке» познакомилась с Павлом Прилучным. А спустя два года, когда артист уже развелся с первой женой, у них закрутился роман. Пара сразу сыграла свадьбу, а недавно у них родился сын Микаэль. Примечательно, что теперь звезда сериала «Мажор» балует возлюбленную и водит в рестораны, чтобы дать ей отдохнуть.
На этот раз Брутян решила поделиться трогательным видео. Она подловила Павла, который нянчился с малышом. Актриса держала ребенка на руках, а ее муж поместил на ладошку крохотный кулачок сына. Микаэль сжимал пальчики.
«С Днем семьи», – написала Зепюр.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что Прилучный хороший папа. Напомним, что от Агаты Муцениеце у него растут еще двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Зачастую он берет их к себе на выходные и возит наследников на море.