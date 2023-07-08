Валя Карнавал в купальнике подставила солнцу свои манкие округлости: капли воды стекают по «буграм страсти»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она продолжает выпускать песни и снимать ролики для соцсетей. В России ее популярность только растет. Певица зачастую носит смелые наряды. После расставания с женихом она стала чаще появляться на публике. Артистка предпочитает не прятать достоинства фигуры. На днях она улетела на Мальдивы.
На этот раз Валя делится пикантными пляжными кадрами. Она решила запечатлеться на лежаке. Блогерша в купальнике цвета фуксии подставила солнцу свои округлости фигуры. Грудь едва поместилась в лифчик. Она только искупалась, поэтому по телу скатывались капли воды. Карнавал прикрыла голову полотенцем, но ее щеки заметно подрумянились.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие признались, что завидуют ее формам. «Надо же быть такой красоткой», «Ох, вот это вид», «Богиня на пляже», «Солнце прикоснулось к прекрасному», «До чего красивая нимфа», — стали писать в Сети.