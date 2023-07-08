Валя Карнавал в купальнике подставила солнцу свои манкие округлости: капли воды стекают по «буграм страсти»

На этот раз Валя делится пикантными пляжными кадрами. Она решила запечатлеться на лежаке. Блогерша в купальнике цвета фуксии подставила солнцу свои округлости фигуры. Грудь едва поместилась в лифчик. Она только искупалась, поэтому по телу скатывались капли воды. Карнавал прикрыла голову полотенцем, но ее щеки заметно подрумянились.

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