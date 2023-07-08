«Как на ладони»: Орбакайте засняла подросшую внучку Пугачевой в роскошном отеле с видом на пляж в Монако

На этот раз Орбакайте приехала в Монако. Она засняла свою наследницу на террасе роскошного отеля. Клава была в белом платье с бретельками на завязках. Она любовалась видом на побережье. Кристина запечатлела роскошный вид на море и город.

«Весь Монако как на ладони», – сказала она.

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