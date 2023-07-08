«Как на ладони»: Орбакайте засняла подросшую внучку Пугачевой в роскошном отеле с видом на пляж в Монако

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

Певица продолжает путешествовать с Семьей в Европе.

Кристина Орбакайте уже второй месяц путешествует с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Они успели посетить несколько городов  Италии. С ними был даже сын звезды от прошлых отношений Дени Байсаров.

На этот раз Орбакайте приехала в Монако. Она засняла свою наследницу на террасе роскошного отеля. Клава была в белом платье с бретельками на завязках. Она любовалась видом на побережье. Кристина запечатлела роскошный вид на море и город. 

«Весь Монако как на ладони», – сказала она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как повзрослела дочка звезды. Многие отметили, что она очень похожа на отца. Другие удивились, что Кристина проводит время не в Израиле, где уже почти год живет ее мама. Там Алла Борисовна растит младших детей: Лизу и Гарри. 

Читайте также