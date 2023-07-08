«Какое же счастье»: Навка поделилась трогательным фото с Песковым и подросшей дочкой

А вот 8 июля Навка выложила редкое семейное фото. Она в мерцающем топе-корсете и брюках обнималась с мужем. Песков был в рубашке и костюме. К ним прильнула дочка, которая была в нарядном платье. Надежда любовалась родителями.

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