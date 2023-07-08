«Какое же счастье»: Навка поделилась трогательным фото с Песковым и подросшей дочкой

Татьяна Навка уже давно стала известной персоной. Она завоевала олимпийское золото по фигурному катанию. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу. Также она растит дочку Надежду, которая пошла по стопам мамы. Примечательно, что уже почти 8 лет звезда счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Иногда они вместе выходят в свет.
А вот 8 июля Навка выложила редкое семейное фото. Она в мерцающем топе-корсете и брюках обнималась с мужем. Песков был в рубашке и костюме. К ним прильнула дочка, которая была в нарядном платье. Надежда любовалась родителями.
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«8 июля в нашей стране мы празднуем замечательный праздник - День любви, семьи и верности.
Удивительно, но в мире в 21 веке семейные ценности редкость, и какое же счастье, что у нас они оберегаются, хранятся и поддерживаются.
Благодаря Богу, вере, государственной поддержке — у нас есть духовная и семейная опоры, союз мужчины и женщины. Берегите и цените друг друга», – написала фигуристка.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети звезды