Сын Анастасии Заворотнюк окончил МГИМО: сестра, папа и бабушка пришли на вручение диплома (редкие фото)

Анастасия Заворотнюк уже три года не появляется на публике. Она борется с тяжелым заболеванием. Муж Петр Чернышев заботится о супруге. В Россию вернулись дети артистки от прошлых отношений дочка Анна и сына Майкл. Они работали и учились в США, а теперь занимаются своим развитием в Москве. 7 июля наследник звезды окончил МГИМО, где изучал право.
На вручение диплома пришли родные. Анна первая поздравила брата с важным событием. Даже мама Анастасии Заворотнюк, народная артистка России, Валентина Заворотнюк порадовалась за внука. Не пропустил такое событие и папа парня бизнесмен Дмитрий Стрюков, который пришел с сыном от второго брака Артемом.
В сопровождении к снимкам Анна сообщила, что брат учился на международно-правовом факультете МГИМО. С выбором высшего учебного заведения ему ранее помогала мама.
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Анна и Майкл Заворотнюк, Валентина Заворотнюк. Фото: соцсети звезды
Сама актриса из-за болезни не смогла посетить это мероприятие. Однако с Майклом была его возлюбленная София. Пользователи Сети поразились тому, как девушка похожа на маму Заворотнюк.
Напомним, что Стрюков был вторым супругом Анастасии. Они поженились в 1994 году и прожили в браке до 2006 года, а потом развелись. В этом супружеском союзе родились двое детей - Майкл и Анна Заворотнюк. Потом актриса обрела счастье с Петром Чернышевым, которому родила дочку Милу.
Анна и Майкл Заворотнюк с бабушкой, Дмитрий Стрюков, Артем и София. Фото: соцсети звезды