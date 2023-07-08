Сын Анастасии Заворотнюк окончил МГИМО: сестра, папа и бабушка пришли на вручение диплома (редкие фото)

Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press

Старший сын актрисы отметил радостное событие. Анастасия Заворотнюк на важном мероприятия не смогла появится. Зато его поздравил бывший муж звезды Дмитрий Стрюков.

Анастасия Заворотнюк уже три года не появляется на публике. Она борется с тяжелым заболеванием. Муж Петр Чернышев заботится о супруге. В Россию вернулись дети артистки от прошлых отношений дочка Анна и сына Майкл. Они работали и учились в США, а теперь занимаются своим развитием в Москве. 7 июля наследник звезды окончил МГИМО, где изучал право. 

На вручение диплома пришли родные. Анна первая поздравила брата с важным событием. Даже мама Анастасии Заворотнюк, народная артистка России, Валентина Заворотнюк порадовалась за внука. Не пропустил такое событие и папа парня бизнесмен Дмитрий Стрюков, который пришел с сыном от второго брака Артемом. 

В сопровождении к снимкам Анна сообщила, что брат учился на международно-правовом факультете МГИМО. С выбором высшего учебного заведения ему ранее помогала мама.

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Анна и Майкл Заворотнюк, Валентина Заворотнюк. Фото: соцсети звезды

Сама актриса из-за болезни не смогла посетить это мероприятие. Однако с Майклом была его возлюбленная София. Пользователи Сети поразились тому, как девушка похожа на маму Заворотнюк. 

Напомним, что Стрюков был вторым супругом Анастасии. Они поженились в 1994 году и прожили в браке до 2006 года, а потом развелись. В этом супружеском союзе родились двое детей - Майкл и Анна Заворотнюк. Потом актриса обрела счастье с Петром Чернышевым, которому родила дочку Милу. 

Анна и Майкл Заворотнюк с бабушкой, Дмитрий Стрюков, Артем и София. Фото: соцсети звезды

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