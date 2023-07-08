Сын Анастасии Заворотнюк окончил МГИМО: сестра, папа и бабушка пришли на вручение диплома (редкие фото)

На вручение диплома пришли родные. Анна первая поздравила брата с важным событием. Даже мама Анастасии Заворотнюк, народная артистка России, Валентина Заворотнюк порадовалась за внука. Не пропустил такое событие и папа парня бизнесмен Дмитрий Стрюков, который пришел с сыном от второго брака Артемом.

В сопровождении к снимкам Анна сообщила, что брат учился на международно-правовом факультете МГИМО. С выбором высшего учебного заведения ему ранее помогала мама.

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