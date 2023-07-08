Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в пышном белом платье с прозрачным шифоном сыграла свадьбу в Барвихе: кадры из ЗАГСа

Пара выбрала для росписи ЗАГС в Барвихе. Ночь супруги провели накануне в отеле, где невеста провела последнюю ночь без возлюбленного. Для свадьбы она выбрала три наряда. На росписи Нелли предстала в пышном платье со шлейфом и длинной фате. Наряд с тонким шифоном сверху и объемной юбкой позволил ей выглядеть нежно и романтично. Жених выбрал лаконичный смокинг с бабочкой.

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