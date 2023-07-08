Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в пышном белом платье с прозрачным шифоном сыграла свадьбу в Барвихе: кадры из ЗАГСа

Нелли Ермолаева уже давно строит отношения с гуру трансформационных марафонов Алексеем Смагажевским. Их дружба переросла в крепкую любовь. Не так давно пара объявила о скорой свадьбе. Светская львица тщательно готовилась к торжеству, которое состоялось 7 июля.
Пара выбрала для росписи ЗАГС в Барвихе. Ночь супруги провели накануне в отеле, где невеста провела последнюю ночь без возлюбленного. Для свадьбы она выбрала три наряда. На росписи Нелли предстала в пышном платье со шлейфом и длинной фате. Наряд с тонким шифоном сверху и объемной юбкой позволил ей выглядеть нежно и романтично. Жених выбрал лаконичный смокинг с бабочкой.
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Образ обошелся Ермолаевой в круглую сумму. Только сережки Van Cleef & Arpels из желтого золота и оникса, стоят более 300 тысяч рублей. А с учетом роскошного наряда, она потратила на первый образ около миллиона рублей.
К слову, онлайн-регистрацию брака влюбленных в ресторане проведет Филипп Киркоров. Новоиспеченные молодожены попросили об этом поп-короля, который не смог им отказать. Певец в эти даты запланировал поездку в Грецию, но выйдет на связь с парой с помощью видеосвязи. Торжество обещает быть шумным и веселым.