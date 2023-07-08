Агата Муцениеце в алом платье блеснула шаровидными полушариями груди: потрясла своими «мячиками» на глазах парней

На этот раз Агата решила провести время с коллегами. После завершения съемок в новом проекте она появилась на вечеринке. Актриса облачилась в алое платье с откровенным декольте. Она отказалась от нижнего белья, сверкнув своей шаровидной грудью. Муцениеце танцевала и веселилась с подругами. Она даже потрясла своими прелестями перед парнями.

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