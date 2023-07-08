Агата Муцениеце в алом платье блеснула шаровидными полушариями груди: потрясла своими «мячиками» на глазах парней

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще чаще появляться на публике, похудела и обновила гардероб. Теперь звезда сериала «Закрытая школа» то и дело хвастается своими формами. При этом замуж она не спешит выходить, предпочитая строить карьеру.
На этот раз Агата решила провести время с коллегами. После завершения съемок в новом проекте она появилась на вечеринке. Актриса облачилась в алое платье с откровенным декольте. Она отказалась от нижнего белья, сверкнув своей шаровидной грудью. Муцениеце танцевала и веселилась с подругами. Она даже потрясла своими прелестями перед парнями.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала похожа на голливудскую диву. «Ну просто кукла», «Ох, какие формы», «Стала такой сногсшибательной», «Это выглядит очень эффектно», «Тут даже я залюбовалась! Фигура прям безупречная», — стали писать пользователи Сети.