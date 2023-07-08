Валя Карнавал в крохотных шортах засветила «крепкий орех»: оголила свои аппетитные прелести в ванной комнате

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она продолжает выпускать новые песни, а также снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. В 21 года блогерша может похвастаться роскошной жизнью. Она зачастую носит наряды люксовых брендов, ездит на «гелике». На этот раз звезда улетела на Мальдивы, где красуется в купальниках.
На этот раз Валя решила поделиться горячими кадрами. Она покрасовалась с влажными волосами в тугом топике с декольте и джинсовых мини-шортах. На этот раз Карнавал оголила свой рельефный живот и засветила свои округлые ягодицы. После расставания с Сашей Стоуном она похудела. Теперь звезда все чаще хвастается формами.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что ее фигура стала безупречной. «Валентина Идеальная», «Что ты ешь такое или не ешь, что выглядишь так идеально?», «Какие формы», «Прям хорошенькая», «Вот и куколка с талией — аномалией», — стали писать подписчики.