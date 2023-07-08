Валя Карнавал в крохотных шортах засветила «крепкий орех»: оголила свои аппетитные прелести в ванной комнате

На этот раз Валя решила поделиться горячими кадрами. Она покрасовалась с влажными волосами в тугом топике с декольте и джинсовых мини-шортах. На этот раз Карнавал оголила свой рельефный живот и засветила свои округлые ягодицы. После расставания с Сашей Стоуном она похудела. Теперь звезда все чаще хвастается формами.

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