Лера Кудрявцева уехала с четырехлетней дочкой в Болгарию: счастливая малышка не отлипала от окна (видео)

Лера Кудрявцева уже много лет снимается для ТВ. Она остается востребованной даже в 52 года. Блондинка держит себя в форме. Она регулярно предстает на публике в элегантных нарядах. Несмотря на свою занятость, телеведущая всегда успевает уделять время мужу Игорю Макарову и дочке Марии. В июле звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Лера выбрала для отдыха один из своих любимых курортов. Второй год подряд она выбирает роскошный отель в Болгарии. Телеведущая показала, как добиралась до курорта. Она подловила свою четырехлетнюю дочку в лосинах с принтом и белой футболке. Ее волосы были заплетены в две косички. Она не отлипала от окна в машине.
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Поклонники восхитились тем, как подросла Мария. Многие осыпали ее комплиментами. На этот раз Кудрявцева проводит отпуск с подругами. Она снова поехала на море без мужа, но ранее пара вместе гуляла в Москве, демонстрируя идиллию. Звезда пресекла слухи о проблемах в отношениях.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды