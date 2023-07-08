Лера Кудрявцева уехала с четырехлетней дочкой в Болгарию: счастливая малышка не отлипала от окна (видео)

На этот раз Лера выбрала для отдыха один из своих любимых курортов. Второй год подряд она выбирает роскошный отель в Болгарии. Телеведущая показала, как добиралась до курорта. Она подловила свою четырехлетнюю дочку в лосинах с принтом и белой футболке. Ее волосы были заплетены в две косички. Она не отлипала от окна в машине.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».