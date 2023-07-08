Оголилась полностью: Ольга Бузова предстала без одежды и макияжа на балконе, прикрыв свои прелести цветами

«В день, когда мы всей страной вспоминаем о настоящей любви, о семье, о верности, я хочу оставить в своей памяти романтическую версию своей любимой песни «Верни».

Как бы мы не строили свой имидж независимых, волевых, смелых, откровенных женщин, нам бы всем хотелось чувствовать рядом теплое, родное, надежное мужское плечо. Сейчас такое время, что женщины должны поддержать своих мужчин. Быть верными и любящими. И не терять надежду на будущее.

С праздником мои хорошие. Берегите любовь, ведь в этом мире так мало половин», – написала звезда.