Ливень сорвал выступление Маликова и Семенович в Абхазии

Вечером 7 апреля в абхазском Сухуме начался концерт в честь Дня города, организованный правительством Москвы. Начался да не закончился. Через 40 минут после старта шоу на набережную, где собрались артисты и гости мероприятия, обрушился мощный ливень.

В программе должны были выступить Дарья Антонюк, Дмитрий Маликов и Анна Семенович. В итоге, как передает ТАСС, спеть на сцене успела только Антонюк, а остальных звезд публика из более двух тысяч человек (среди которых был президент Абхазии) так и не услышала.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Дома Москвы в Сухуме, прерванный концерт продолжать не планируется.

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Кстати, возможно, испортивший концерт ливень был частью непогоды, которую прогнозировали в соседнем Сочи.