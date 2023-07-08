«Коварный трамплин в никуда»: Диана Арбенина в свой день рождения раскритиковала этой праздник

8 июля отмечает день рождения рок-певица Диана Арбенина. В 2023 году ей исполнилось 49 лет.

Но оказывается, что артистка не жалует это праздник, о чем она рассказала подписчикам еще накануне.

«Не люблю день рождения. Слишком уязвимо и маешься, маешься. Как будто ждешь, что что-то должно произойти, а оно в итоге никогда не происходит, и в 12 ночи на исходе дня понимаешь, уже не произойдет, и ждала напрасно», - пишет Арбенина в Telegram. «Я не понимаю, как можно любить этот день. Знаю, как можно любить людей, музыку, свое дело, родную землю и дом, стоящий на родной земле. Знаю, как любить радоваться, как любить играть на гитаре, как любить читать и гонять на машине... Даже знаю, как любить себя. Но день рождения - это всегда незримый коварный трамплин в никуда. И мне от этого категорически не по себе».

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Певица призналась, что ждет нового концерта, чтобы выйти на сцену, почувствовать себя человеком дела, и тогда день рождения станет ей полностью безразличен.