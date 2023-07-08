«Хочется закрыться целиком»: прячущая лицо под шарфом Собчак пожаловалась на жизнь

8 июля Ксения Собчак вышла в эфир к своим подписчикам в 6 часов утра и, старательно скрывая уставшее лицо за очками и шарфом, сообщила, что едет из Москвы в Петербург. Звезда журналистики поделилась, что логистике ее перемещений произошел досадный казус.

«Ну что, друзья, в шесть утра я могу выглядеть только вот так… - говорит Ксения на видео в Telegram. - Самый удивительный день: вчера была в Питере, вернулась в Москву… Чтобы опять куда поехать утром в шесть часов? Все правильно – в Питер. Вот такая жизнь у меня… Хочется закрыться вот так целиком. Жесть».