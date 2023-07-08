Дженнифер Гарнер вернется к почти забытой роли супергероини в «Дэдпуле-3»

Предстоящий супергеройский фильм «Дэдпул-3» вернет зрителям не только Хью Джекмана в роли Росомахи. Еще одна голливудская звезда повторит своего персонажа из комиксов в этом проекте. Речь идет о 51-летней Дженнифер Гарнер, бывшей жене Бена Аффлека и матери его детей.

Для тех, кто не следит за карьерой актрисы, напомним: в 2003 году вышел фильм «Сорвиголова», где Аффлек сыграл главного героя, а его на тот момент будущая жена исполнила роль супергероини Электры – девушки-ниндзя, сражающейся двумя ручными трезубцами. В 2005-м вышел сольный фильм «Электра» с Гарнер, но он нем помнят только фанаты.

И вот в «Дэдпуле-3» эта героиня вернется на экран, что подтверждает слух о том, что студия Marvel снова раскрутит идею мультивселенной. Интересно будет посмотреть на Электру «за 50». Это ведь почти как героини «Секса в большом городе», совершившие камбэк в новом сериале.

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Возможно, идея вернуть Дженнифер в качестве супергероини родилась, когда Гарнер снималась в недавнем фильме Шона Леви и Райана Рейнольдса «Проект «Адам». Напомним, «Дэдпула-3» создает эта же парочка киношников.

По материалам издания The Hollywood Reporter.