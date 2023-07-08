Фанат Мэри Поппинс: американского актера задержали после прыжка в Темзу с Тауэрского моста - видео

49-летний американский актер Стив-О, звезда комедийной франшизы «Чудаки» и сериала «Дикари», был задержан лондонской полицией после того, как прилюдно прыгнул со знаменитого Тауэрского моста в реку Темзу.
Видео своего «подвига» мужчина выложил в социальную сеть. На ролике он в одежде и с зонтиком с британской символикой сиганул в мутную воду под крики очевидцев. Эффекта Мэри Поппинс не получилось. Но актер остался цел, только промок. В полиции, как и воде, он пробыл недолго. Инцидент произошел 6 июля.
«Я был задержан полицией после вчерашнего прыжка с лондонского Тауэрского моста, но они были совершенно крутые и поняли, что я просто очень взволнован тем, что буду снимать свою третью (и самую безумную) комедию в пятницу, 14 июля, в Лондоне, где я родился!» - написал комедиант в социальной сети.
Весь этот «перфоманс» оказался посвящен новому фильму Стивена. Ранее он так же прыгнул с двухэтажного лондонского автобуса. Любопытный пиар своего творчества, но повторять его без каскадерских навыков не стоит.
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Беседуя с изданием TMZ, актер отметил, что самой сумасшедшей частью трюка был вовсе не прыжок, а то, насколько Темза оказалась грязной. Ну еще бы…