«Мячики» прыгают в воде: Сальма Хайек отметила 25 миллионов подписчиков заплывом в бикини

7 июля голливудская актриса Сальма Хайек отметила выдающееся достижение для любой звезды. В одной западной социальной сети, заблокированной в России, она набрала 25 миллионов подписчиков и решила сделать фанатам подарок по такому случаю.

«Не могу поверить — 25 миллионов подписчиков! Огромное спасибо каждому из вас, — написала 57-летняя артистка. — Видя, что вам больше всего нравятся мои фотографии в бикини, вот тренировка в бикини для всех вас. Я ненавижу заниматься спортом, но люблю отмечать хорошие моменты танцами в воде. Я искренне тронута и благодарна за всю вашу любовь и поддержку».

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