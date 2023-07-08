«Мячики» прыгают в воде: Сальма Хайек отметила 25 миллионов подписчиков заплывом в бикини

7 июля голливудская актриса Сальма Хайек отметила выдающееся достижение для любой звезды. В одной западной социальной сети, заблокированной в России, она набрала 25 миллионов подписчиков и решила сделать фанатам подарок по такому случаю.
«Не могу поверить — 25 миллионов подписчиков! Огромное спасибо каждому из вас, — написала 57-летняя артистка. — Видя, что вам больше всего нравятся мои фотографии в бикини, вот тренировка в бикини для всех вас. Я ненавижу заниматься спортом, но люблю отмечать хорошие моменты танцами в воде. Я искренне тронута и благодарна за всю вашу любовь и поддержку».
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Сальма опубликовала видео, как она тренируется в бассейне, облачив «горячее» тело в бикини. Под песню Ланы Дель Рей актриса плещется в воде с акцентом на ее роскошной груди. Вот уже действительно подарок для фанатов!
За несколько часов ролик набрал более миллиона лайков.