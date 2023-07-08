Ляйсан Утяшева рассказала, почему иногда ее пышный бюст «сдувается»

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети 

Жена Павла Воли легко и игриво ответила на критику в свой адрес.

Стало известно, что происходит с формами гимнастики Ляйсан Утяшевой.

Утяшева опубликовала в личном микроблоге кадры своего пышного бюста. Ляйсан объяснила, что ее формы иногда ставятся особенно аппетитными благодаря правильной одежде. Телеведущая добавила, что не прибегла к пластическим операциям в области груди.

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«Последние лет 10 в прессе любили обсуждать, добавила ли я объема в определенные части тела или же, наоборот, все там уменьшила», – посмеялась Утяшева.

«Такие догадки лишь для тех, кто не знает о магии корсетов и пуш-апов. Надо им рассказать, что с этими примочками и без всякого вмешательства эта часть женского тела может выглядеть очень по-разному», – отметила Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева и ее пышный бюст. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Утяшева продемонстрировала смелое платье на ковровой дорожке.

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