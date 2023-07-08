Ляйсан Утяшева рассказала, почему иногда ее пышный бюст «сдувается»

Стало известно, что происходит с формами гимнастики Ляйсан Утяшевой.

Утяшева опубликовала в личном микроблоге кадры своего пышного бюста. Ляйсан объяснила, что ее формы иногда ставятся особенно аппетитными благодаря правильной одежде. Телеведущая добавила, что не прибегла к пластическим операциям в области груди.

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