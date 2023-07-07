Марина Африкантова рассказала о том, что достанется Роману Капаклы после развода — не густо

Марина Африкантова и Роман Капаклы познакомились на проекте «Дом-2». Молодые люди поженились в июле 2019 года. А в начале 2023 года они расстались.
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Семейная жизнь звездной пары подошла к концу из-за того, что Роман полюбил другую женщину. Его избранницей стала коллега по телестройке Татьяна Мусульбес.
Сейчас Африкантова и Капаклы оформляют развод. Поэтому встал вопрос о разделе имущества. Одна из подписчиц Марины спросила, будет ли Роман претендовать на дорогой автомобиль девушки.
Скриншот сторис Марины Африкантовой. Фото: соцсети
Судя по всему, Африкантову позабавила такая мысль. Девушка со смехом ответила, что это ее личная машина. Поэтому делить ее она не собирается.
Кроме того, по словам Марины, собака по кличке Боня тоже останется с ней. А Роману достанется только небольшая квартира.
«Ахах. Нет, конечно. Это моя машина. И моя Боня. Его квартира только: 38 квадратов», — написала Африкантова.