Марина Африкантова рассказала о том, что достанется Роману Капаклы после развода — не густо

Марина Африкантова и Роман Капаклы познакомились на проекте «Дом-2». Молодые люди поженились в июле 2019 года. А в начале 2023 года они расстались.

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Семейная жизнь звездной пары подошла к концу из-за того, что Роман полюбил другую женщину. Его избранницей стала коллега по телестройке Татьяна Мусульбес.

Сейчас Африкантова и Капаклы оформляют развод. Поэтому встал вопрос о разделе имущества. Одна из подписчиц Марины спросила, будет ли Роман претендовать на дорогой автомобиль девушки.