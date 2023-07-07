«Совершенный череп»: Лариса Гузеева взвизгнула от восторга, увидев лысого Филиппа Киркорова

Одной их первых на новый имидж Филиппа Киркорова отреагировала в Сети Лариса Гузеева. Она едва ли не завизжала от восторга, увидев идеально круглую голову Киркорова, заявив, что без волос ему очень хорошо.

«Круто! Совершенный череп - редко кому подходит безволосость», - написала Лариса Гузеева в комментариях к посту Киркорова в микроблоге.