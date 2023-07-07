«Совершенный череп»: Лариса Гузеева взвизгнула от восторга, увидев лысого Филиппа Киркорова

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не смогла спокойно пройти мимо Филиппа Киркорова, вновь изменившего свою внешность.
В микроблоге поп-король поделился снимком, на котором предстал с налысо побритой головой. Трансформация образа Филиппа Киркорова случилась на отдыхе звезды в Греции.
«Новый я. Скоро новая песня. Лето-2023», - написал под фото нового себя Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров с налысо побритой головой. Фото: соцсети
Одной их первых на новый имидж Филиппа Киркорова отреагировала в Сети Лариса Гузеева. Она едва ли не завизжала от восторга, увидев идеально круглую голову Киркорова, заявив, что без волос ему очень хорошо.
«Круто! Совершенный череп - редко кому подходит безволосость», - написала Лариса Гузеева в комментариях к посту Киркорова в микроблоге.