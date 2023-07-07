«Эмиграция — та же смерть. Переход в иной мир»: муж Собчак высказался о живущей в Израиле Пугачевой

Известный театральный режиссер, муж журналистки и блогерши Ксении Собчак Константин Богомолов поделился своими мыслями по поводу знаменитостей, покинувших Россию.
Константин Богомолов попытался понять причины их поведения заграницей и упомянул живущую сейчас в Израиле певицу Аллу Пугачеву, назвав ее «русской Глорией Гейнор», которую в России знают, благодаря хиту «Я буду жить».
«Подлость ли это? Глупость? Или травма расставания? Словно брошенные супруги, релоканты пристально следят за жизнью своей второй половины, удовлетворенно собирая в корзину поражения и провалы еще вчера любимого супруга/супруги. Как пела русская Глория Гейнор: «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом», - поделился Константин Богомолов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Константин Богомолов сравнил жизнь в эмиграции со смертью, переходом в иной мир.
«Эмиграция — та же смерть. Переход в иной мир. Прощание — тотальное прощание с прежним. Но это особая смерть. Смерть, которая хуже смерти. Это смерть без потери памяти, зрения, слуха и способности сознавать, думать и чувствовать», - высказался Богомолов.
Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в феврале 2022 года. Вместе с семьей она поселилась в Израиле. По некоторым данным, сейчас уже Алла Борисовна с детьми находится в Латвии, поскольку в Израиле летом стоит жуткая жара.
По материалам РИА Новости.