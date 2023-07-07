«Эмиграция — та же смерть. Переход в иной мир»: муж Собчак высказался о живущей в Израиле Пугачевой

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Константин Богомолов сравнил жизнь в эмиграции со смертью, переходом в иной мир.

«Эмиграция — та же смерть. Переход в иной мир. Прощание — тотальное прощание с прежним. Но это особая смерть. Смерть, которая хуже смерти. Это смерть без потери памяти, зрения, слуха и способности сознавать, думать и чувствовать», - высказался Богомолов.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в феврале 2022 года. Вместе с семьей она поселилась в Израиле. По некоторым данным, сейчас уже Алла Борисовна с детьми находится в Латвии, поскольку в Израиле летом стоит жуткая жара.

По материалам РИА Новости.