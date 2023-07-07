Растут хулиганы: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла драку сыновей-близнецов из-за игрушки — жуткий писк и визг

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова не показывает лица своих сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля, которым уже девять с половиной месяцев.

Юлия Ефременкова периодически делится видео с участием малышей, но всякий раз прикрывает их мордочками тигрят.

В микроблоге Ефременкова рассказала, что мальчишки уже начали устраивать драки. Близнецы не могут поделить игрушки.

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