Растут хулиганы: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла драку сыновей-близнецов из-за игрушки — жуткий писк и визг

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова не показывает лица своих сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля, которым уже девять с половиной месяцев.
Юлия Ефременкова периодически делится видео с участием малышей, но всякий раз прикрывает их мордочками тигрят.
В микроблоге Ефременкова рассказала, что мальчишки уже начали устраивать драки. Близнецы не могут поделить игрушки.
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В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как один из малышей отбирает у другого игрушечного зайку. В комнате стоит визг и писк. Молодая мама пытается примирить близнецов, нарочито строго отчитывая драчунов.
«Все друг у друга отбирают. Все! Сынок, у тебя есть такой же зайчик, зачем бы забираешь у Кристиана? Отдай братику зайку! Ты же забрал! Так нечестно. Ну, что за дети, любимые самые», - говорила за кадром Юлия Ефременкова.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: скрин соцсети