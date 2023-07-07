Синее платье с белым воротничком, на голове заколка: Галина Юдашкина показала подросшую модницу-дочку — копия дедушки Вали

Дочь ныне покойного модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина - мама троих детей. У Галины и ее мужа Петра Максакова два сына Анатолий и Аркадий и дочь Агата.

Галина Юдашкина поделилась в микроблоге снимками с подросшей наследницей. Звездная мама и ее дочка запечатлелись за столиком в ресторане перед началом семейного ужина.

Галина Юдашкина растит дочку Агату модницей. Для семейного ужина она нарядила кроху в сине-красных оттенках. Агата облачена в синее платьице с белым воротничком и декором в виде сине-красных бантов. С ними перекликаются алые туфельки малышки и заколка на голове.

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