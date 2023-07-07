Синее платье с белым воротничком, на голове заколка: Галина Юдашкина показала подросшую модницу-дочку — копия дедушки Вали

Дочь ныне покойного модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина - мама троих детей. У Галины и ее мужа Петра Максакова два сына Анатолий и Аркадий и дочь Агата.
Галина Юдашкина поделилась в микроблоге снимками с подросшей наследницей. Звездная мама и ее дочка запечатлелись за столиком в ресторане перед началом семейного ужина.
Галина Юдашкина растит дочку Агату модницей. Для семейного ужина она нарядила кроху в сине-красных оттенках. Агата облачена в синее платьице с белым воротничком и декором в виде сине-красных бантов. С ними перекликаются алые туфельки малышки и заколка на голове.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Галина Юдашкина с дочкой Агатой на семейном ужине. Фото: соцсети
«Нарядились с Агатой на семейный ужин», - подписала кадр Галина Юдашкина.
Подписчики сделали комплименты малышке и ее маме. Они отметили, Агата очень похожа на своего дедушку Валю и прабабушку, маму Валентина Юдашкина.
«Прелестные барышни! Малышка на дедушку похожа», «Агата похожа на Валентина», «Дочка очень похожа с младшим сыном, и оба похожи на дедушку», - высказались в Сети.
Напомним, Агате через неделю, 15 июля 2023 года, исполнится годик.