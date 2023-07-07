«Как думаете, кто?»: Рома Капаклы поделился снимком УЗИ на фоне обсуждения беременности Тани Мусульбес

Бывшие участник «Дома-2» Роман Капаклы решил поддержать тренд в Сети на обсуждение беременности Тани Мусульбес, которая еще недавно считалась его возлюбленной.
Роман Капаклы разместил в микроблоге снимок УЗИ, сделав интригующую подпись, в которой недвусмысленно намекал, что на фото — будущий ребенок.
«Как думаете, кто? Мальчик или девочка?» — спросил под фото Рома Капаклы.
Но фанаты Капаклы оказались людьми осведомленными. Они быстро поняли, что на картинке изображена брюшная полость, а не матка беременной женщины. Рома Капаклы похвалил подписчиков за хорошее знание анатомии.
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Напомним, разговоры о беременности Тани Мусульбес начались после того, как кто-то из ее подписчиков сумел рассмотреть на новом фото округлившийся животик.
Рома Капаклы со смехом прокомментировал вопрос о беременности Тани Мусульбес, заявив, что он все пропустил. Пара, кстати, уже некоторое время не вместе. Рома Капаклы проводит время со своими близкими, а Таня Мусульбес — со своими.