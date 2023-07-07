«Как думаете, кто?»: Рома Капаклы поделился снимком УЗИ на фоне обсуждения беременности Тани Мусульбес

Бывшие участник «Дома-2» Роман Капаклы решил поддержать тренд в Сети на обсуждение беременности Тани Мусульбес, которая еще недавно считалась его возлюбленной.

Роман Капаклы разместил в микроблоге снимок УЗИ, сделав интригующую подпись, в которой недвусмысленно намекал, что на фото — будущий ребенок.

«Как думаете, кто? Мальчик или девочка?» — спросил под фото Рома Капаклы.

Но фанаты Капаклы оказались людьми осведомленными. Они быстро поняли, что на картинке изображена брюшная полость, а не матка беременной женщины. Рома Капаклы похвалил подписчиков за хорошее знание анатомии.

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