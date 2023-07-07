Полностью лишился волос: как выглядит обритый налысо Филипп Киркоров — фото внутри

Популярный поп-исполнитель Филипп Киркоров в последнее время с завидной регулярностью начал удивлять поклонников трансформациями.

На этот раз 56-летний Филипп Киркоров решил обриться налысо. Сделал это Филипп Киркоров во время отдыха в Греции, который он, судя по всему, удачно совмещает с работой.

Филипп Киркоров предстал на фоне морского пейзажа с лысой головой, анонсировав скорый выход нового сингла. Не исключено, что будущий хит Филипп Киркоров записал именно в новом образе.

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