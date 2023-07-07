Полностью лишился волос: как выглядит обритый налысо Филипп Киркоров — фото внутри

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

56-летний исполнитель Филипп Киркоров предстал в новом образе.

Популярный поп-исполнитель Филипп Киркоров в последнее время с завидной регулярностью начал удивлять поклонников трансформациями.

На этот раз 56-летний Филипп Киркоров решил обриться налысо. Сделал это Филипп Киркоров во время отдыха в Греции, который он, судя по всему, удачно совмещает с работой.

Филипп Киркоров предстал на фоне морского пейзажа с лысой головой, анонсировав скорый выход нового сингла. Не исключено, что будущий хит Филипп Киркоров записал именно в новом образе.

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Филипп Киркоров обрился налысо. Фото: соцсети

«Новый я. Скоро новая песня. Лето-2023», — написал под снимком в микроблоге Филипп Киркоров.

Своим новым образом Филипп Киркоров произвел фурор в Сети. И обычные поклонники, и звездные друзья, и коллеги Филиппа Киркорова считают, что он выглядит круто.

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