Тянет на родину: Земфира* обжаловала отказ суда снять с нее статус иноагента

Певица Земфира* упорно пытается снять с себя статус иноагента. Ранее она подавала соответствующий иск к Минюсту РФ, но Замоскворецкий суд Москвы отказал ей в удовлетворении требований.

7 июля стало известно, что артистка подала апелляцию на решение суда от 14 июня 2023 года, согласно которому ее не стали исключать из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.