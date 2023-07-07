Тянет на родину: Земфира* обжаловала отказ суда снять с нее статус иноагента

Певица Земфира* упорно пытается снять с себя статус иноагента. Ранее она подавала соответствующий иск к Минюсту РФ, но Замоскворецкий суд Москвы отказал ей в удовлетворении требований.
7 июля стало известно, что артистка подала апелляцию на решение суда от 14 июня 2023 года, согласно которому ее не стали исключать из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что рок-звезда попала в упомянутый список в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с политическими призывами и получала финансовую поддержку от иностранных источников.
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Добавим, что недавно 46-летняя певица зарегистрировала в России новую фирму, что также говорит о ее желании вернуться в родную страну.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.