Врач назвала сроки, необходимые Роману Костомарову для восстановления

После выписки из больницы Романа Костомарова ждет долгий и трудный путь – реабилитация. Друзья, коллеги и поклонники Романа восхищены мужеством спортсмена, который после нескольких ампутаций и всего пережитого находит в себе силы тренироваться, улыбаться и шутить.

Многие задумываются – как теперь будет складываться дальнейшая жизнь чемпиона, возможно ли в принципе его возвращение на лед? Как считает врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, Роман сможет вернуть прежнюю форму очень нескоро – не раньше, чем через 4 года.

«Любое тяжелое заболевание указывает на то, что организм перегружен. Если его добивать еще большими нагрузками, состояние ухудшится и все восстановление потеряет силу», – так она прокомментировала ситуацию телеканалу «360».

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Многие врачи считают, что удел Костомарова теперь – только лечебная физкультура без сильных нагрузок. Сам фигурист, похоже, настроен оптимистично, но пока никаких заявлений относительно спорта не делал. В любом случае, не восхищаться мужеством этого отважного спортсмена невозможно: как выразилась Татьяна Навка, Роман Костомаров – настоящий «герой нашего времени».