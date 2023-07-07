«Скажите близким, как сильно их любите»: актеры фильма «Праздники» поздравили зрителей с Днем семьи, любви и верности

7 сентября в кино выйдет новая жизнеутверждающая комедия «Праздники». Это история о типичной российской семье, в которой, помимо любви и верности, конечно же, есть и свои скелеты в шкафу. Семейство Пыжовых вряд ли можно назвать эталонной ячейкой общества, но они бок о бок проходят огонь, воду и медные трубы.

В преддверии Дня семьи, любви и верности (8 июля) актеры фильма Мария Аронова, Виталий Хаев и Вячеслав Чепурченко поздравили всех жителей страны с главным семейным праздником.

«Мне кажется, что сейчас такое время, что нужно стараться как можно чаще находить время на то, чтобы обнимать близких и проводить с ними побольше времени. И День семьи, любви и верности – отличный повод сказать своим родным, как сильно вы их любите», – говорит Мария Аронова

«Любой праздник – это как терапевтическое действие. Ты приезжаешь в родной дом, где можешь освободиться от каких-то своих мыслей, которые всегда тебя преследуют. Ты попадаешь в какую-то атмосферу непреодолимой правды, которая из тебя вытаскивает какие-то неожиданные вещи», – добавляет Виталий Хаев. «Самое главное в праздниках, мне кажется, это то, что ты можешь встретиться со своими родными, сесть за стол – как в детстве, свесить ноги, что-то шептать, рассказывать, вспоминать – это и есть самое ценное. Своего рода медитация, тренинг, психотерапия семьи. Поэтому любите праздники, отмечайте праздники и обязательно посмотрите наше кино, мы делали его с любовью».

«Нет идеальных семей: в каждой есть неурядицы, недопонимание, ссоры. Но каждая семья пытается сохранить теплый очаг, любовь, верность – как и Пыжовы. В этом они прекрасны. Они действительно любят друг друга, хоть иногда и не понимают. Это нормально, в этом и есть семейная жизнь», – присоединяется Вячеслав Чепурченко.

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