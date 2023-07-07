Роман Капаклы прокомментировал слухи о беременности Татьяны Мусульбес: «Я что-то пропустил»

Скандальная парочка из «Дома-2» продолжает привлекать внимание пользователей Сети.

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На днях Татьяна Мусульбес показала в своем блоге заметно округлившийся живот и подписала фото: «Пойдем-ка мы спать».

Конечно, поклонники расценили это как намек на скорое прибавление и тут же начали поздравлять предполагаемого отца. Но оказалось, что Роман Капаклы об интересном положении своей подруги слышит впервые.

«Я что-то пропустил», — написал Роман в соцсети.

После этого Татьяна тоже выступила с опровержением. Девушка была крайне возмущена тем, что ее плотный ужин перепутали с беременностью.