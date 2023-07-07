Бурунов — Король, Дюжев — Осел: актеры киноадаптации «Бременских музыкантов» показаны в сказочных образах

Сергей Бурунов и Дмитрий Дюжев в новом фильме «Бременские музыканты». Фото: t.me/kinopoisk_Industry

Маски животных впечатляют.

Анонсирован актерский состав новой экранизации «Бременских музыкантов». И даже раскрыто, как будут выглядеть артисты в гриме и костюмах. В лучших традициях шоу «Маска», когда речь заходит об изображении животных. Смотрите сами!

Актерский состав новых «Бременских музыкантов». Фото: t.me/kinopoisk_Industry

  • Трубадур — Тихон Жизневский;
  • Принцесса — Валентина Ляпина;
  • Король — Сергей Бурунов;
  • Атаманша разбойников — Мария Аронова;
  • Гениальный сыщик — Константин Хабенский;
  • Пес — Роман Курцын;
  • Петух — Аскар Нигамедзянов;
  • Кошка — Ирина Горбачева;
  • Осел — Дмитрий Дюжев.

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Данные фото были показаны на защите проектов лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино. Как передает «Кинопоиск», ранее на роль Петуха рассматривался актер Юра Борисов.

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