Боб Марли ожил на экране в трейлере байопика о легендарном ямайском певце

Еще один легендарный певец оживает на экране в масштабном голливудском байопике. 6 июля кинокомпания Paramount Pictures выпустила трейлер предстоящего фильма «Боб Марли: Одна любовь» (Bob Marley: One Love), релиз которого намечен на 12 января 2024 года.

Ямайского певца сыграл британский темнокожий актер Кингсли Бен-Адир, и он смотрится в этой роли как влитой. Жену артиста исполнила Лашана Линч, также в картине снялся Джеймс Нортон.