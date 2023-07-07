Боб Марли ожил на экране в трейлере байопика о легендарном ямайском певце

Еще один легендарный певец оживает на экране в масштабном голливудском байопике. 6 июля кинокомпания Paramount Pictures выпустила трейлер предстоящего фильма «Боб Марли: Одна любовь» (Bob Marley: One Love), релиз которого намечен на 12 января 2024 года.
Ямайского певца сыграл британский темнокожий актер Кингсли Бен-Адир, и он смотрится в этой роли как влитой. Жену артиста исполнила Лашана Линч, также в картине снялся Джеймс Нортон.
Боб Марли (1945–1981) показан в фильме как посол мира и любви вопреки несправедливости жизни. В противовес его позитивной музыке киношники показали стрельбу, жестокость и ксенофобию, что должно подчеркнуть великую миссию музыканта. А фоном звучат его культовые песни в стиле регги.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что фильм снят в сотрудничестве с семьей Марли, многие представители которой тоже ударились в музыку.