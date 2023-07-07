В шкуре фанатки: Бритни Спирс получила удар от охраны, пытаясь сфотографироваться со звездой спорта

41-летняя певица Бритни Спирс снова угодила в скандал, и на этот раз ей действительно досталось. Физически.

Инцидент произошел вечером 5 июля в Лас-Вегасе, в ресторане одного из элитных отелей. Поп-звезда вместе с мужем и еще двумя людьми ужинала там, когда вдруг в заведение вошел 19-летний игрок NBA Виктор Вембаньяма вместе со своей охраной.

Бритни оказалась поклонницей подающего надежды баскетболиста. Она подошла к юноше, чтобы попросить о совместном фото, как обычная фанатка. Но из-за звездных привычек, видимо, решила, что можно обратить внимание популярного парня, просто хлопнув его рукой по спине.

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По информации издания TMZ, один из охранников спортсмена ударил певицу тыльной стороной ладони, из-за чего Спирс упала на пол, и с нее слетели очки. После этого она вернулась к своему столику, и к ней подошел секьюрити Виктора, чтобы извиниться, мол, ну вы же понимание опасность навязчивых фанатов.

Бритни согласилась, но потом написала заявление в полицию о получении побоев. На следующий день баскетболист дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что кто-то схватил его за спину, и охрана его оттолкнула – парень даже не видел этого «фаната». Он не поверил, когда ему сказали, что это была сама Бритни Спирс.