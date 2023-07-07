«Появились комплексы»: Надежда Сысоева с трудом восстанавливается после операции по удалению опухоли груди

Экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева показала себя в больничной палате и рассказала о восстановлении после операции.

Артистке удалили опухоль груди. Теперь Сысоева почти ни с кем не видится, она переживает из-за лишнего веса и состояния кожи.

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