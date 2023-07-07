«Появились комплексы»: Надежда Сысоева с трудом восстанавливается после операции по удалению опухоли груди

Экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева показала себя в больничной палате и рассказала о восстановлении после операции.
Артистке удалили опухоль груди. Теперь Сысоева почти ни с кем не видится, она переживает из-за лишнего веса и состояния кожи.
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«Как грустно! Не могу реветь – завтра важные съемки, поэтому выпишусь. Прошел месяц после операции. Помимо того, что я страдаю от недостатка внимания (я стала сейчас немобильна, медленная, быстро устаю, даже не могу открывать себе двери, поэтому никуда не хожу почти, не общаюсь с людьми. Потому что даже разговор – это усилие. Говорить громко, еще и активно – это сейчас не про меня), так у меня еще появились комплексы», – призналась Сысоева.
«Я перестала чувствовать на себе взгляды мужчин, потому что рядом плывут раздетые и загорелые красотки, а я бледная как поганка и в big size футболке медленно иду на перевязку», – добавила Екатерина Сысоева в личном микроблоге.
Поклонники актрисы поддержали ее. Они уверены, что все проблемы Надежды временны.