«Такую не наприседаешь!»: Викторию Боню заподозрили в увеличении ягодиц при помощи «пластики»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня стала вновь обсуждаться в Сети.

Поклонники и недоброжелатели Виктории рассуждают, какие изменения могли произойти в знаменитости. Многие из подписчиков Бони уверены, что звезда не только сменила прическу, но и вставила импланты в ягодицы.