«Такую не наприседаешь!»: Викторию Боню заподозрили в увеличении ягодиц при помощи «пластики»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня стала вновь обсуждаться в Сети.
Поклонники и недоброжелатели Виктории рассуждают, какие изменения могли произойти в знаменитости. Многие из подписчиков Бони уверены, что звезда не только сменила прическу, но и вставила импланты в ягодицы.
«Лучшие друзья девушек – это теперь не бриллианты, а пластические хирурги», «Накладная ?», «Режут глаз неестественные пропорции», «Какая процедура? А то я все качаю, а она все не растет», «Такую не наприседаешь! Будто прилепили», – написали в комментариях под последними кадрами Бони ее подписчики.
Виктория Боня и ее новый имидж. Фото: соцсети
Напомним, ранее Виктория Боня рассказала, как переживает разрыв романтических отношений.