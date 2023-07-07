Наталья Рудова язвительно высказалась о Дине Саевой, которая должна была сняться в российской версии «Постучись в мою дверь»

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова возмутилась из-за решения назначить блогера Дину Саеву главной актрисой в российской версии «Постучись в мою дверь».
Рудова отметила, что Саева отказался от роли.
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«Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена отказаться от этого проекта по личным причинам», – процитировала Рудова в своем микроблоге известную блогершу.
К слову, теперь создатели российской версии популярного турецкого фильма в поиске замены Саевой. На вопрос о замене Рудова язвительно написала:
«Ну кто, например, актеры! Люди, имеющие актерское образование».