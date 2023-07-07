Наталья Рудова язвительно высказалась о Дине Саевой, которая должна была сняться в российской версии «Постучись в мою дверь»

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова возмутилась из-за решения назначить блогера Дину Саеву главной актрисой в российской версии «Постучись в мою дверь».

Рудова отметила, что Саева отказался от роли.

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