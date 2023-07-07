Наталья Рудова язвительно высказалась о Дине Саевой, которая должна была сняться в российской версии «Постучись в мою дверь»

Наталья Рудова и Дина Саева. Фото: соцсети 

Знаменитость не понимает, почему российские режиссеры снимают всех, кроме людей с актерской профессией.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова возмутилась из-за решения назначить блогера Дину Саеву главной актрисой в российской версии «Постучись в мою дверь».

Рудова отметила, что Саева отказался от роли.

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«Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена отказаться от этого проекта по личным причинам», – процитировала Рудова в своем микроблоге известную блогершу.

К слову, теперь создатели российской версии популярного турецкого фильма в поиске замены Саевой. На вопрос о замене Рудова язвительно написала:

«Ну кто, например, актеры! Люди, имеющие актерское образование».

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