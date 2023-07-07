«Прожить нереально»: Наталья Гулькина пожаловалась на мизерную пенсию

«Я работающий пенсионер, потому что на 15 тысяч рублей пенсии, которую мне начислили с моим стажем, прожить нереально <…> А ведь заслуженная артистка дополнительно 30 тысяч рублей получает», – рассказала Гулькина.

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«Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла. А я еще и сердобольный человек. У меня дома живет 11 котов. И два больших аквариума с рыбами», – процитировали артистку aif.ru.