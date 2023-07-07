Поцеловались, как на первом свидании: Миддлтон в небесно-голубом платье поддержала принца Уильяма во время игры в поло

Принц Уильям принял участие в ежегодном матче в клубе Guards Polo Club, расположенном недалеко от официальной резиденции пары в Виндзоре. Таким образом принц помогает собирать деньги для благотворительных организаций.

В такой день Миддлтон не могла не прийти. Она поддержала мужа, который сыграл в поло. Принцесса Уэльская облачилась в небесно-голубое платье Beulah London с узором и рукавами-буфами. Она подчеркнула точеную фигуру. Лук дополнили пудровые босоножки, солнцезащитные очки и сумка Mulberry.

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