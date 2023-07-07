Поцеловались, как на первом свидании: Миддлтон в небесно-голубом платье поддержала принца Уильяма во время игры в поло

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они демонстрируют безупречные отношения на фоне скандалов, которые происходят в других парах. В последнее время сын принцессы Дианы постоянно появляется на важных мероприятиях. На днях он был на коронации Карла III в Шотландии с женой. А вот 6 июля супруги смогли расслабиться.
Принц Уильям принял участие в ежегодном матче в клубе Guards Polo Club, расположенном недалеко от официальной резиденции пары в Виндзоре. Таким образом принц помогает собирать деньги для благотворительных организаций.
В такой день Миддлтон не могла не прийти. Она поддержала мужа, который сыграл в поло. Принцесса Уэльская облачилась в небесно-голубое платье Beulah London с узором и рукавами-буфами. Она подчеркнула точеную фигуру. Лук дополнили пудровые босоножки, солнцезащитные очки и сумка Mulberry.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Кэтрин не скрывала эмоций. Она прыгала и поднимала руки вверх, когда муж демонстрировал класс на поле. Принцесса выглядела расслабленной. Она даже не отказалась от пузырчатого напитка, который ей подали в бокале. Потом Уильям подъехал к ней прямо на коне. Принцесса Уэльская стала показывать ему одобрительные знаки.
Обычно супруги всегда сдержаны в эмоциях и не выражают чувств друг к другу. Они следуют королевскому протоколу. Однако во время игры в поло пара просто сияла от счастья. Они даже поцеловались на публике. Уильям с нежностью прильнул к ее щеке. А потом Миддлтон не выпускала его руку, когда он шел в наградой в руках.
Принц играет в поло несколько раз за сезон. Раньше он довольно часто играл со своими братом, выступая или против него, или играя в одной команде с Гарри. Однако, в последние годы Уильям сократил количество матчей до одного публичного мероприятия в год.