Муцениеце без лифчика покрасовалась в примерочной: натянута тонкую майку на свой «спелый налив» — ох и вид

На этот раз Агата после съемок отправилась на шопинг. Она решила поделиться кадрами из примерочной. Актриса сняла лифчик и надела тонкую майку, блеснув своей упругой грудь. Она без смущения показала свои прелести. Джинсовая юбка макси пришлась ей по душе, а вот шорты в маленькой размере оказались велики звезде. Муцениеце негодующе держала их, чтобы не упали.

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