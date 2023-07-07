Муцениеце без лифчика покрасовалась в примерочной: натянула тонкую майку на свой «спелый налив» — ох и вид

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась благодаря «Закрытой школе», а также снялась в фильме «Честный развод». Армия ее поклонников только растет после развода с Павлом Прилучным. Она играет в кабаре-театре, похудела и все чаще предстает на публике в смелых нарядах. В 34 года звезда не перестает дразнить мужчин.
На этот раз Агата после съемок отправилась на шопинг. Она решила поделиться кадрами из примерочной. Актриса сняла лифчик и надела тонкую майку, блеснув своей упругой грудь. Она без смущения показала свои прелести. Джинсовая юбка макси пришлась ей по душе, а вот шорты в маленьком размере оказались велики звезде. Муцениеце негодующе держала их, чтобы не упали.
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Поклонники признались, что артистка преобразилась за минувшие два года. Многие назвали ее проказницей из-за таких пикантных кадров. Примечательно, что Агата не торопится замуж, о чем открыто говорит. «Ну прям крутая», «Без лифчика! Парни уже все разглядели», «Вот же шалунья», «Фигурка стала идеальной», — прокомментировали кадры в Сети.