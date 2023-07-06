«Вот повезло собачке»: Севастьянова в белоснежном платье засветила манкие округлости груди, склонившись к питомцу

Каролина Севастьянова стала известной, когда была еще юной. Ей удалось стать выдающейся художественной гимнасткой. Однако после победы на олимпийских играх она завершила карьеру. Теперь спортсменка лишь иногда появляется на телевидении. В свои 28 лет она может похвастаться точеной фигурой. Звезда всегда облачается в женственные наряды.
На этот раз Каролина проводит летние дни в Москве. Она поделилась новыми кадрами, на которых покрасовалась в белоснежном платье. Гимнастка отказалась от лифчика, засветив свою округлую грудь под тканью. Она сидела за столиком с причудливым песиком. Севастьянова склонилась к питомцу, который сразу насторожился. Она игрив заулыбалась.
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Поклонники признались, что гимнастка их впечатлила своей красотой. От вида декольте многие лишились дара речи. «Просто богиня», «Это же эталон девушки», «Вот повезло собачке», «Ну очень соблазнительно смотрится это платье на вас», — стали писать в Сети.