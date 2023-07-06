«Вот повезло собачке»: Севастьянова в белоснежном платье засветила манкие округлости груди, склонившись к питомцу

На этот раз Каролина проводит летние дни в Москве. Она поделилась новыми кадрами, на которых покрасовалась в белоснежном платье. Гимнастка отказалась от лифчика, засветив свою округлую грудь под тканью. Она сидела за столиком с причудливым песиком. Севастьянова склонилась к питомцу, который сразу насторожился. Она игрив заулыбалась.

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