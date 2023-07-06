Галина Юдашкина засняла, как сын целует маленькую сестренку: Агата укутана в полотенце после купания в бассейне

На этот раз Галина устроила путешествие. Она с мужем Петром Максаковым и детьми приехала в США. Бизнесвумен успела посетить Нью-Йорк и Вашингтон. Теперь пара отдыхает в Майами. Дочка модельера делится умилительными кадрами с сыновьями: Аркадием и Анатолием. Также внимание приковано к ее младшей дочке Агате Ариелле.

На этот раз они поплескались в бассейне. Юдашкина укутала малышку в полотенце. Старший мальчик с нежность поцеловал сестренку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».