Галина Юдашкина засняла, как сын целует маленькую сестренку: Агата укутана в полотенце после купания в бассейне

Галина Юдашкина недавно пережила сметь своего папы Валентина Юдашкина. Модельер серьезно болел. Его не стало в начале мая. Родные и близкие приехали, чтобы проститься с ним. Тогда наследница кутюрье была с мамой Мариной, для которой такая потеря стала большим ударом. Однако теперь она находит отраду в своих внуках.
На этот раз Галина устроила путешествие. Она с мужем Петром Максаковым и детьми приехала в США. Бизнесвумен успела посетить Нью-Йорк и Вашингтон. Теперь пара отдыхает в Майами. Дочка модельера делится умилительными кадрами с сыновьями: Аркадием и Анатолием. Также внимание приковано к ее младшей дочке Агате Ариелле.
На этот раз они поплескались в бассейне. Юдашкина укутала малышку в полотенце. Старший мальчик с нежность поцеловал сестренку.
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Агата Ариелла с братом. Фото: соцсети
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие были поражены тому, какие у Галины дружные дети. «Парни просто богатыри, защитники», «Как такую куклу не любить», «Она у вас просто принцесса», «Чудесные детки», «Сколько любви в вашей семье», «Ох, что за чудо», — стали писать в Сети.