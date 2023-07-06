Звезда «Содержанок» Ревенко устроила страстные поцелуи прямо на премьере

Александра Ревенко обладает запоминающейся внешностью. Уже давно она снимается в кино и играет в театре. Однако известность ей принесла роль в сериале «Содержанки». А теперь она снялась во втором сезоне сериала «Пищеблок». Премьера состоялась в Москве 6 июля. Артистка приехала на мероприятие не одна, а с молодым человеком.
На публике Александра предстала в белом топике и струящейся юбке макси. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Актриса распустила волосы и сделала нежный макияж. На ковровой дорожке она буквально не выпускала из объятий парня, которого страстно поцеловала. Ее спутником оказался Михаил Конев — ведущий шоу «Чертополох» и блогер. Они уже почти год строят отношения.
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Александра Ревенко и Михаил Конев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На съемках сериала Ревенко досталась роль Лидии Говша. Она поработала вместе с Равшаной Курковой и такими молодыми актерами, как Петр Натаров, Даниил Вершинин.
Напомним, что у Александры ранее были длительные отношения с лидером Tesla Boy Антоном Севидовым. Они были вместе 7 лет, но до свадьбы дело не дошло. В 2022 году пара распалась.
Александра Ревенко и Михаил Конев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro