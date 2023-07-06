Звезда «Содержанок» Ревенко устроила страстные поцелуи прямо на премьере

На публике Александра предстала в белом топике и струящейся юбке макси. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Актриса распустила волосы и сделала нежный макияж. На ковровой дорожке она буквально не выпускала из объятий парня, которого страстно поцеловала. Ее спутником оказался Михаил Конев — ведущий шоу «Чертополох» и блогер. Они уже почти год строят отношения.

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