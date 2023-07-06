«Своего засветила с цветами»: Ксения Бородина в купальнике-бандо оторвалась на яхте в приятной компании

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных ведущих в стране благодаря шоу «Дом-2». Ксения порой демонстрирует свою роскошную жизнь в загородном доме. Она купила дочкам по квартире и даже обзавелась недвижимостью в Дубае. После развода с Курбаном Омаровым она закрутила новый роман, но подробности хранит в тайне.
На этот раз Ксения решила провести отдых в Турции. Она 6 июля отправилась кататься на яхте в приятной компании. Как оказалось, телеведущая возможно проводит время с возлюбленным. Она покрасовалась с охапкой цветов в руках. Позади нее отметился брутальный мужчина с бородкой.
«Когда своего засветила с цветами», — написала звезда.
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А потом началось настоящее веселье. Ксения в купальнике-бандо стала танцевать прямо на палубе. Она оголила свои точеные бедра и сверкнула декольте. В 40 лет телеведущая делает все, чтобы держать себя в форме. Она оторвалась вместе с подругами. А ее дочки в это время плескались в море. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.