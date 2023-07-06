«Своего засветила с цветами»: Ксения Бородина в купальнике-бандо оторвалась на яхте в приятной компании

На этот раз Ксения решила провести отдых в Турции. Она 6 июля отправилась кататься на яхте в приятной компании. Как оказалось, телеведущая возможно проводит время с возлюбленным. Она покрасовалась с охапкой цветов в руках. Позади нее отметился брутальный мужчина с бородкой.

«Когда своего засветила с цветами», — написала звезда.

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