Анна Калашникова высказалась о возможном пополнении в семье Татьяны Булановой: «Никогда не поздно…»

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Певица считает, что медицина способна на многое.

Не так давно певица Татьяна Буланова вышла в третий раз замуж. Звезде 90-х уже 54 года, а ее избраннику Валерию Рудневу всего 34 года. 

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Для мужчины это первый брак. Поэтому в звездных кругах появились слухи о том, что Буланова планирует подарить наследника своему молодому супругу.

Сама Татьяна таких заявлений не делала. Однако некоторые ее коллеги не исключают такого развития событий. 

Например, певица и актриса Анна Калашникова считает, что если есть желание родить, то это можно сделать в любом возрасте. 

«Если Татьяна действительно планирует родить, я буду только за нее рада. И желаю, чтобы все получилось. Никогда не поздно, сейчас медицина на высоком уровне», — поделилась своими размышлениями Анна.

Источник: vnimanie.pro

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