Ани Лорак в мини-шортах из денима обнажила свои «сочные» формы на отдыхе: без макияжа, волосы растрепаны

На этот раз Лорак запечатлелась на отдыхе. Она решила показать, что свой летний аутфит. Певица в мини-шортах из денима и легкой блузке подчеркнула свои формы. Она обнажила свой подтянутый животик. Артистка отказалась от макияжа, а также не стала выпрямлять волосы, показав взъерошенные и небрежные кудри. Звезда взяла с собой модную плетеную сумку.

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