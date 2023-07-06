Ани Лорак в мини-шортах из денима обнажила свои «сочные» формы на отдыхе: без макияжа, волосы растрепаны

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Не так давно артистка стала снова появляться на публике после паузы. Она возобновила концерты. Этим летом артистка проводит время с новым возлюбленным в Дубае. Она делится смелыми кадрами, то красуясь в бикини, то в платье с декольте.
На этот раз Лорак запечатлелась на отдыхе. Она решила показать, что свой летний аутфит. Певица в мини-шортах из денима и легкой блузке подчеркнула свои формы. Она обнажила свой подтянутый животик. Артистка отказалась от макияжа, а также не стала выпрямлять волосы, показав взъерошенные и небрежные кудри. Звезда взяла с собой модную плетеную сумку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали комплиментами Лорак. В 44 года она демонстрирует молодость и спортивную фигуру. «Это прям поражает», «Какая милашка», «На итальянку похожа», «Как горячо это выглядит», «Ну просто девочка», «Животик такой аппетитный», — стали писать подписчики.