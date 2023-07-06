Валя Карнавал приспустила джинсовые шортики, показав интимное тату: волосы мокрые, голый животик

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике в дерзких нарядах. Блогерша похудела, переживая расставание с женихом Сашей Стоуном. Примечательно, что она не стала раскрывать причины размолвки, но плакала ночами. А теперь звезда улетела отдыхать на Мальдивы, где то и дело красуется в купальнике.
На этот раз Валя решила похвастаться своим нарядом. Она сделала горячий кадр в уборной. Блогерша предстала в топике на молнии и джинсовых шортиках на шнуровке. Она блеснула плоским животом. Певица была с мокрыми волосами. Она оттянула вниз шорты, засветив свою интимную татуировку. Карнавал показала, что не носит нижнего белья.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что у Вали безупречная фигура. Она взбудоражила подписчиков. «Просто прелести», «Ого, а татуировка новая?», «Прям соблазнительное тело», «Пресс такой, что все пустили слюнки», «Получилось очень горячо», — стали писать подписчики.