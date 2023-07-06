Валя Карнавал приспустила джинсовые шортики, показав интимное тату: волосы мокрые, голый животик

На этот раз Валя решила похвастаться своим нарядом. Она сделала горячий кадр в уборной. Блогерша предстала в топике на молнии и джинсовых шортиках на шнуровке. Она блеснула плоским животом. Певица была с мокрыми волосами. Она оттянула вниз шорты, засветив свою интимную татуировку. Карнавал показала, что не носит нижнего белья.

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