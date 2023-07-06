Агата Муцениеце в тугом корсете и лосинах устроила «жаркие» танцы с Хрусталевым: сверкнула своими прелестями

Агата Муцениеце снялась во многих фильмах и сериалах. Многие поклонники ее знают по картине «Закрытая школа». Также она вела несколько развлекательных шоу. После развода с Павлом Прилучным актриса стала чаще появляться на публике. Она похудела и обновила гардероб. Не так давно звезда отправилась на новые съемки, для которых преобразилась.
На этот раз Агата решила облачиться в белый тугой корсет и розовые лосины в облипку. Она стала зажигательно танцевать вместе с коллегой Натальей Земцовой. Неожиданно к ним присоединился Дмитрий Хрусталев. Он был в парике с белоснежными волосами. Муцениеце засветила свое декольте и повиляла бедрами. Звезда козырнула своими формами перед шоуменом.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она похорошела. «Молодцы девочки, обе восхитительны, ну а Хрусталев, как всегда, неотразим!», «Выглядите просто безупречно», «Ну сногсшибательные зажигалочки!», «Кажется Митя оценил все», «Когда выглядите как Барби», — стали писать подписчики.