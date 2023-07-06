Агата Муцениеце в тугом корсете и лосинах устроила «жаркие» танцы с Хрусталевым: сверкнула своими прелестями

На этот раз Агата решила облачиться в белый тугой корсет и розовые лосины в облипку. Она стала зажигательно танцевать вместе с коллегой Натальей Земцовой. Неожиданно к ним присоединился Дмитрий Хрусталев. Он был в парике с белоснежными волосами. Муцениеце засветила свое декольте и повиляла бедрами. Звезда козырнула своими формами перед шоуменом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».