«Ну кривые они»: разгневанная Бородина сделала заявление, услышав критику своих «неестественных» губ

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране благодаря шоу «Дом-2». Многие зрители наблюдали за тем, как она взрослела, строила отношения и разводилась. Поменялся и ее вкус в одежде. Со временем она сама стала выбирать себе наряды и прически. Но до сих пор звезда порой подвергается критике хейтеров.
На этот раз Бородина приехала отдыхать в Турцию. Там она отказывается от макияжа. Некоторые подписчики разглядели ее лицо и снова стали обвинять в том, что телеведущая пользовалась услугами косметологов и губы у нее такие пухлые не от природы. Другие даже заявили, что Ксения испортила свою внешность. Звезда разгневалась и сделала заявление.
«Ребят, а вам не кажется, что уже надо *** от меня раз и навсегда с моими губами. Ну правда. И кривые они, рот косой, как вы пишите, губы я дую, хорошо. Зачем врать, что вы губы делаете? Вы психически не здоровы, если вас волнуют чужие губы.
Плюс, почему я должна говорить то, что как раз таки является вранье. Я долго не обращаю внимания, не ругаюсь, не отвечаю на грязь и хейт в мой адрес, потому что давно выше этой пустоты. Но просто если каждый день читать это дерьмо от вас, хочется просто закрыться тогда и ничего вам не выставлять», — выговорилась Бородина.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Также она попросила тех, кто такое ей пишет, заняться своей жизнью. Ксения уж не раз отвечала на выпады злопыхателей. Она не любит, когда также критикуют ее наряды.