«Ну кривые они»: разгневанная Бородина сделала заявление, услышав критику своих «неестественных» губ

На этот раз Бородина приехала отдыхать в Турцию. Там она отказывается от макияжа. Некоторые подписчики разглядели ее лицо и снова стали обвинять в том, что телеведущая пользовалась услугами косметологов и губы у нее такие пухлые не от природы. Другие даже заявили, что Ксения испортила свою внешность. Звезда разгневалась и сделала заявление.

«Ребят, а вам не кажется, что уже надо *** от меня раз и навсегда с моими губами. Ну правда. И кривые они, рот косой, как вы пишите, губы я дую, хорошо. Зачем врать, что вы губы делаете? Вы психически не здоровы, если вас волнуют чужие губы.

Плюс, почему я должна говорить то, что как раз таки является вранье. Я долго не обращаю внимания, не ругаюсь, не отвечаю на грязь и хейт в мой адрес, потому что давно выше этой пустоты. Но просто если каждый день читать это дерьмо от вас, хочется просто закрыться тогда и ничего вам не выставлять», — выговорилась Бородина.