«Красота прям слепит»: Виктория Боня в черном бикини обнажила свои «спелые» округлости фигуры, лишив дара речи народ

Виктория Боня много лет назад стала знаменитой, когда попала в шоу «Дом-2». Она построила карьеру телеведущей, а также стала известной за границей. Уже больше 10 лет Боня живет в Монако, где растит дочку Анджелину. А вот личную жизнь она построить не может. Недавно звезда рассталась с очередным бойфрендом и сразу сменила имидж.
На этот раз Боня решила похвастаться уже не новой прической. Она предстала в черном бикини. Светская львица оголила свои изящные бедра и пышный бюст. Она позировала на улице, сев прямо на пол. Виктория козырнула своими точеными формами. В 43 года она не перестает заниматься спортом, чтобы оставаться в форме.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Как вам этот купальник? Надели бы такой?» — написала звезда.
Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит. Многие посчитали, что раньше у нее не было таких форм. «Очень круто с такой стрижкой! Никого не слушай!», «Хоть ленту не открывай! Ваша красота прям слепит», «Вика, твоя стрижка и новый образ потрясающий», «Шикарно, все идеально», «Словно все не свое», — стали писать в Сети.