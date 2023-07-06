«Красота прям слепит»: Виктория Боня в черном бикини обнажила свои «спелые» округлости фигуры, лишив дара речи народ

На этот раз Боня решила похвастаться уже не новой прической. Она предстала в черном бикини. Светская львица оголила свои изящные бедра и пышный бюст. Она позировала на улице, сев прямо на пол. Виктория козырнула своими точеными формами. В 43 года она не перестает заниматься спортом, чтобы оставаться в форме.

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